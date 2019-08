Pescara pronta a ospitare una partita della Juve 

PESCARA. Tifosi bianconeri d’Abruzzo _ e non solo _ in fibrillazione. Sabato prossimo, 17 agosto, la Juventus potrebbe disputare un’amichevole allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Sarebbe l’ultimo test per l’undici di Maurizio Sarri che debutterà in campionato il 24 agosto, in trasferta contro il Parma. La partita è in fase di organizzazione e l’avversario non è stato ancora ufficializzato. O meglio, la Juventus avrebbe dovuto sfidare il Panathinaikos, però ieri improvvisamente i greci si sono tirati indietro. Inizialmente, si era pensato a un triangolare con Juventus, Panathinaikos e Milan, ma anche i rossoneri hanno declinato l’invito e sabato saranno impegnati in un’amichevole decisamente più soft contro il Cesena. E così è emersa anche l’ipotesi di un’amichevole contro i biancazzurri di Zauri. In ogni caso, la macchina organizzativa va avanti, malgrado non ci sia ancora alcun annuncio ufficiale. Ieri mattina c’è stato un sopralluogo all’Adriatico-Cornacchia (c’era anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani) per verificare le condizioni del manto erboso. A causa del caldo rovente delle ultime settimane e, soprattutto, dei concerti ospitati dall’impianto, il campo non è in perfette condizioni. Tuttavia, se il test dovesse essere confermato, a breve si provvederà a rizollarlo in alcune zone in tempi rapidi al fine di consentire agli spettatori di godersi uno spettacolo piacevole.

Inoltre, bisognerà provvedere alla sostituzione dei numerosi seggiolini distrutti dalla violenta grandinata dello scorso 10 luglio scorso. Non resta che attendere qualche ora, poi si saprà se davvero la Juve di Sarri (allenatore del Pescara in B nel 2005-06) potrà farsi ammirare dai supporters bianconeri dell’Abruzzo e del centro-Italia. Migliaia e migliaia di tifosi che sognano di vedere all’opera i campioni d’Italia, primo tra tutti, ovviamente, Cristiano Ronaldo. L’ultima gara ufficiale della Vecchia Signora all’Adriatico risale al 15 aprile 2017: una doppietta di Gonzalo Higuain regalò i tre punti alla squadra allora guidata da Massimiliano Allegri contro il Pescara di Zdenek Zeman. In passato, i bianconeri hanno disputato varie amichevoli estive nello stadio pescarese. L’esibizione più recente è del 14 agosto del 2009, nel trofeo Tim, vinto dalla Juventus di Ciro Ferrara contro il Milan e l’Inter.

Intanto, oggi a Stoccolma (ore 18, diretta su Sportitalia), i bianconeri affrontano l’Atletico Madrid nell'ultima amichevole della International Champions Cup.

