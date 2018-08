Pescara: Zampano ai saluti, è fatta per Ciofani. E Cocco rimane

PESCARA. Francesco Zampano al Frosinone e Matteo Ciofani torna a Pescara. Ieri, il Delfino ha chiuso per la cessione del terzino ligure ai ciociari per circa due milioni di euro più il cartellino del 30enne difensore marsicano doc. Trattativa nata e chiusa negli ultimi giorni, che porta nelle casse del Pescara una discreta plusvalenza (tra prestito e obbligo di riscatto) e una pedina gradita a Bepi Pillon.

Il tecnico, infatti, ha allenato Ciofani ad Ascoli, nel campionato 2009-2010. Matteo è cresciuto nel Pescara (venne scoperto d aCetteo Di Mascio), come il fratello Daniel, attaccante che quest’anno gioca di nuovo in A con la maglia del Frosinone.

Oltre all’operazione con il Frosinone, ieri il Pescara ha telefonato al procuratore di Alessandro Rossi della Lazio per chiedere la disponibilità dell’attaccante al trasferimento in riva all’Adriatico. L’ex Salernitana gradirebbe il passaggio in biancazzaurro e il suo agente ieri ha parlato con Igli Tare, il ds della Lazio, per fluidificare la trattativa.

I dirigenti pescaresi la scorsa settimana hanno incontrato il patron biancoceleste Claudio Lotito quando hanno acquistato Luca Crecco. Fino a ieri, però, la Lazio ha fatto muro, visto che il 21enne romano ha destato un’ottima impressione a Simone Inzaghi durante il ritiro.

Il Pescara adesso però vuole stringere, perché ha praticamente trovato l’accordo con la Juventus per la cessione di Christian Bunino. Dopo averlo venduto al Pescara, infatti, il club bianconero lo rivuole per impiegarlo nella seconda squadra che parteciperà campionato di serie C. Il Delfino ha dato il placet per il trasferimento, nonostante un sondaggio della Virtus Entella. Con la partenza di Bunino e il possibile arrivo di Rossi, quasi sicuramente rimarrà in biancazzurro Andrea Cocco. Il 32enne sardo ha convinto Bepi Pillon e, in questo momento, è il profilo che si sposa meglio con il 4-3-3 costruito dall’allenatore di Preganziol. Cocco finora non ha avuto richieste concrete e rimarrebbe volentieri in biancazzurro, anche se il suo contratto scadrà nel 2019. In teoria si potrebbe prolungare l’accordo fino al 2020, ma al momento la società non sembra intenzionata ad accelerare.

Chi invece potrebbe rinnovare il contratto è Josè Machin. Il centrocampista guineano sta parlando con la società per adeguare il suo contratto quadriennale e dovrebbe raddoppiare l’attuale ingaggio (circa 70mila euro).

