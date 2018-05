Play off, per l'Acquaesapone buona la prima

CHIETI. L’Acquaesapone vince gara 1 della semifinale play off scudetto. Ritorno amaro in Abruzzo per Massimiliano Bellarte, ora alla guida del Rieti, sconfitto 3-1 dalla sua ex squadra al Pala Santa Filomena di Chieti. Doppietta di Murilo nel primo tempo e gol di Bordignon nella ripresa. Tre reti per piegare il Rieti e andare venerdì nel Lazio per staccare il pass per la finale.

Al Pala Santa Filomena finisce tra gli applausi degli oltre 500 tifosi biancazzurri che, alla fine del primo tempo, hanno omaggiato il portiere teatino Stefano Mammarella con uno striscione (‘’Mammarella orgoglio d’Abruzzo’’). Venerdì gara due a Rieti (ore 20,30). La serie si gioca al meglio delle tre. La società sta organizzando un pullman per i tifosi. L’eventuale gara 3 è in programma il 22 maggio in Abruzzo, sempre a Chieti, Nell’altra semifinale, in gara 1, la Luparense ha vinto 5-1 con la Came Dosson.