Poker AcquaeSapone, ma il Civitella c’è 

ACQUAESAPONE- CIV. COLORMAX 4-1

ACQUAESAPONE: Fiuza, Ercolessi, Lima, Iervolino, Trabucco, Casciano, Cuzzolino, Murilo, Calderolli, De Oliveira, Bertoni, Coco Wellington, Avellino, Miraglia. Allenatore: Perez. CIVITELLA COLORMAX: Mazzocchetti, Gargantini, Rocchigiani, Jelavic, Romano, Dodò, Fabinho, Curri, Morgado, Horvat, Coco Schmitt, Vitinho, Titon, Pavone. Allenatore: Palusci.

Arbitri: Beneduce di Nola e Acquafredda di Molfetta.

Reti: 3’24’’ pt Ercolessi, 3’50’’ pt Lima, 18’45’’ Jelavic, 15’ st Coco Wellington, 16’ st De Oliveira su rigore.

CHIETI. I punti all’AcquaeSapone, gli applausi al Civitella Colormax. I campioni d’Italia vincono il derby d’Abruzzo nella prima giornata del campionato di serie A di futsal.

Pronostici rispettati, ma i nerazzurri hanno faticato più del previsto contro la matricola di Palusci. Alla vigilia Augusto Recchia, presidente del Civitella, aveva detto che l’obiettivo era quello di tenere il risultato in bilico fino alla fine. E così è stato: i biancazzurri sono rimasti in partita fino a cinque minuti dalla fine, mantenendo il punteggio sul 2-1 e mettendo paura ai ragazzi di Perez.

Non inganni il risultato finale (4-1) perché al PalaSantaFilomena di Chieti la neopromossa Civitella, al debutto assoluto in serie A, non ha sfigurato. Ora per i pescaresi c’è la Champions: lunedì la squadra parti per Cipro. Il Civitella cade con onore e guarda al futuro con ottimismo: con questo spirito la salvezza è possibile. (g.g.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.