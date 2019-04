Roseto in festa con oltre 2mila giovani / VIDEO

ROSETO. Un momento di festa da passare insieme, per poi tuffarsi nelle ultime due giornate di gare. Il Torneo internazionale di calcio giovanile “Spiagge d’Abruzzo Cup”, organizzato dall’As Roseto Calcio, entra nella fase clou. Oggi, venerdì 26 aprile si è giocata la seconda fase di qualificazione, ma soprattutto nel pomeriggio le squadre hanno sfilato sul lungomare di Roseto fino al PalaMaggetti dove alle 17,30 si è svolta la cerimonia ufficiale con tutte i partecipanti. Un momento di festa per poi tuffarsi nelle due giornate conclusive.

GUARDA IL VIDEO di Luciano Adriani

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Cerimonia al Torneo Spiagge d'Abruzzo Cup, tutti in piedi cantano l'inno di Mameli La sfilata delle squadre giovanili di calcio al Palamaggetti di Roseto (video di Luciano Adriani)

Sono 150 le squadre di calcio iscritte all’edizione numero 23 del Torneo. Fin dal primo minuto di ogni partita, tanto è l’entusiasmo degli oltre 2mila giovani giocatori che si sono affrontati nel pomeriggio di ieri (giovedì 25) su 21 campi da gioco; quest’anno c’è anche una presenza rosa in campo, visto che c’è una squadra composta da sole ragazze che fanno parte del club “Il sogno di Benny” di Carpineto Romano. E furoi dai campi ragazzi e famiglie animano fin dalle prime ore del mattino il lungomare tra passeggiate, lauti pranzi e gelati assortiti, con qualche temerario anche ad assaggiare l’umido bagnasciuga col primo bagno di stagione.

Gli Esordienti dell'Honey Club Roma

Le gare della prima fase si sono giocate sul campo di Villa Rosa, agli Oleandri ed al Country Club di Alba Adriatica, all’ANFFAS ed al La Pelota di Giulianova, al D’Emilio ed al Triangolo di Cologna Spiaggia ed al Patrizi di Roseto.

Queste le vincitrici. Per la categoria Esordienti classe 2006 Odra Polonia, Silvi, Delfino Pescara 1936, Valle del Vomano, Signia Calcio, Nuova Folgore, Cynthia 1920. Per la categoria Esordienti classe 2007 Alba Adriatica, Albalonga, Honey Bianca, Delfini Biancazzurri Pescara, Signa Calcio, Trastevere Calcio, Ostia Mare, Cinecittà Bettini, Real Ginestra (2) e Forteca Polonia.

Per la categoria Pulcini classe 2008 Pro Calcio Italia, Pol. G. Castello, Alba Roero, Nuova Folgore, Romulea. Per la categoria Pulcini classe 2009 Ostia Mare, Romulea, Fisciano, Giochiamola Sempre, Delfini Biancazzurri Pescara (2), Tortoreto Calcio, Forteca Polonia, Spes Artiglio. Per la categoria Primi Calci classe 2010 Martinsicuro, Champions Naiadi Academy, SFF Atletico, Albalonga, Preziosissimo Sangue. Per la categoria Primi Calci classe 2011 Cantera Ortese, Pol. G. Castello, Spes Artiglio, Champions Naiadi Academy, Ostia Mare.

Infine, per la categoria Piccoli Amici classe 2012 Alba Adriatica, United Roseto, Pol. G. Castello. Lo staff organizzatore ha nel frattempo iniziato a raccogliere informazioni per la “green card”, premio che va al giocatore o al dirigente che si è reso protagonista di un gesto particolarmente significativo per quanto riguarda i principi di correttezza e lealtà sportiva. Il vincitore riceve il premio speciale “Fair Play”, una rosa d’argento, direttamente dal sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo.

Marco Rapone

