Salva l'Angizia Luco, Martinsicuro cede il posto al Pizzoli

PESCARA. Bene l'Angizia Luco in Eccellenza, male il Martinsicuro in Promozione costretto a cedere il posto al Pizzoli. Sono alcune delle decisioni assunte oggi dal consiglio direttivo del comitato regionale Abruzzo del calcio dilettantistico, che ha così definito alcune situazioni relative alle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2019/2020: nel torneo di Eccellenza, l’Angizia Luco ha ottemperato al completamento della documentazione e pertanto l’organico del campionato viene confermato. In Promozione, il Martinsicuro non ha sanato la propria posizione e non sarà ai nastri di partenza. Il posto viene occupato con il ripescaggio del Pizzoli. Nel campionato di Prima Categoria, si registrano le rinunce definitive di Atletico Civitella Roveto, Palombaro Calcio 1975 e Villa Bozza Montefino. Il Giuliano Teatino chiede di essere iscritto in Terza Categoria. L’attuale organico a 58 squadre, dunque, andrà integrato per raggiungere il format a 64 (i termini dei ripescaggi saranno riaperti fino a martedì 6 agosto). Nella Juniores d’Elite, alla luce dei posti lasciati vacanti da Chieti FC 1922 e Martinsicuro, vengono ripescate Bacigalupo Vasto Marina e San Gregorio.

