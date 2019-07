Settebello mondiale, ed è d'oro anche un po' d'Abruzzo

Il Settebello è bellissimo ed è Mondiale. La nazionale di pallanuoto ha vinto la finale in Corea contro la Spagna vice campione d'Europa e sale sul tetto del mondo per la quarta volta. Una gara partita in sordina ma che poi ha visto l'Italia sempre avanti arrivando a conludere su un indiscutibile 10-5.

Amedeo Pomilio

Una conquista che porta il marchio dell'Abruzzo: con Amedeo Pomilio in panchina, vice dell'allenatore Alessandro Campagna, figlio di Gabriele (indimenticato mentore della pallanuoto pescarese) ed ex mancino del Pescara dei tempi d'oro, e con Francesco Di Fulvio, anche lui pescarese, figlio d'arte e centrovasca della Pro Recco a segno nella finale con un bel gol in controfuga.