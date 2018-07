Stage delle azzurre sulla costa teramana / FOTOGALLERY

ALBA ADRIATICA. Alba Adriatica, Giulianova e Martinsicuro per due giorni si trasformano in beach volleyland. Le tre località balneari ospiteranno uno stage della nazionale femminile di beach volley. La due giorni di allenamenti specifici in terra d’Abruzzo sono stati organizzati dalla Beach Sport che ha già organizzato, per il beach volley, il torneo B1 a Martinsicuro e Villa Rosa, il campionato italiano under 19 e under 21 a Giulianova ed Alba Adriatica e il Queen of the beach sempre sulla spiaggia d’argento lo scorso week end.

Spettacolo in spiaggia con le azzurre del beach volley Stage della nazionale in tre località della costa teramana. Nelle immagini, gli allenamenti al Lido Cesare di Giulianova

Il direttore tecnico, Andrea Raffaelli, ha convocato Agata Zuccarelli, Gaia Traballi, Arianna Barboni, Alice Gradini, Claudia Puccinelli e Silvia Costantini che è di casa, è di Pescara. Oltre a Raffaelli ci saranno gli allenatori Nicolangelo Antonicelli e Davide Chiappini e il preparatore atletico Leondino Giombini. Il programma prevede per oggi allenamento al Lido Cesare a Giulianova alle ore 16. Domani doppia seduta. Al mattino ore 10 allenamento allo chalet Nemo a Villa Rosa di Martinsicuro, poi nel pomeriggio, ore 16, seduta pomeridiana nella casa della Beach Sport lo stabilimento Al Faro ad Alba Adriatica, dove pernotteranno nei due giorni all’Hotel Eva.

