Teramo, venerdì il verdetto sul caso Santarcangelo 

TERAMO. Si terrà venerdì, alle ore 14, il dibattimento del caso Santarcangelo davanti alla Corte d'appello federale. Tra due giorni, dunque, il Teramo conoscerà il suo destino: se la giustizia sportiva dovesse infliggere ai romagnoli due punti di penalizzazione per irregolarità amministrative i biancorossi si salverebbero, altrimenti bisognerà giocarsela ai play out contro il Vicenza il 19 e 26 maggio. C'è grande attesa in società e tra i tifosi per scoprire se la possibilità di salvarsi evitando lo spareggio si concretizzerà davvero.Il direttore generale Emilio Capaldi è rientrato ieri da Roma, dove ha avuto alcuni incontri a tutela del Teramo dopo la notizia dell'impugnazione, da parte della procura federale, del proscioglimento del Santarcangelo (in primo grado). «Sono moderatamente ottimista», dichiara Capaldi, «mi auguro che la Corte d'appello, in secondo grado, sia più netta e faccia definitiva chiarezza su questa situazione. Leggendo le carte, in base alla mia esperienza, sono fermamente convinto che la procura federale abbia avuto ragione ad impugnare il primo provvedimento. Aspettiamo e vediamo cosa ne sarà di noi».Il Santarcangelo, difeso dall'avvocato Chiacchio, sta seguendo con un po' di apprensione l'evolversi della vicenda. I romagnoli, infatti, hanno ripreso a lavorare per farsi trovare pronti in caso di "condanna" a doversi giocare la permanenza in C al posto del Teramo. La squadra di Giovanni Zichella, nel frattempo, è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio. La parola d'ordine, in questo momento, è non perdere la concentrazione in vista di quello che il campo ha stabilito, cioè la disputa del play out contro il Vicenza (andata in Veneto il 19 maggio, ritorno al Bonolis il 26). L'attaccante Giacomo Tulli, sostituito nel primo tempo della gara con la Reggiana, si è sottoposto ad un'ecografia che ha rilevato una contrattura del muscolo adduttore destro. L'ex giocatore del Sudtirol sarà nuovamente valutato nei prossimi giorni. L'ivoriano Cedric Gondo si è scusato, tramite Instagram, dopo il clamoroso errore commesso domenica, davanti al portiere della Reggiana, sul risultato di 2-2. Il 21enne arrivato in prestito dal Pescara a gennaio, tra l'altro, era uscito dal campo piangendo e rivolgendo le scuse al pubblico già al termine del match del Bonolis. È intanto cambiato il programma degli allenamenti settimanali: alla doppia seduta di oggi (ore 10 e 15) faranno seguito le due pomeridiane di domani e venerdì ( alle 16,30) e l'allenamento mattutino di sabato (ore 10).Sono giorni tribolati in casa del Vicenza, avversario del Teramo ai play out (in attesa del verdetto sul Santarcangelo). È a forte rischio la panchina di Franco Lerda, al cui posto starebbe per tornare Nicola Zanini. Sul fronte societario, invece, è stato aperto un fascicolo conoscitivo che potrebbe portare all'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta in merito al fallimento del club dichiarato a gennaio. Il tutto avviene mentre è ormai alle porte la seconda asta per l'acquisizione della società, con l'apertura delle buste prevista nella giornata di venerdì.©RIPRODUZIONE RISERVATA.