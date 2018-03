Torneo delle Regioni, bene Junior e Allievi. Fuori i Giovanissimi

PESCARA. Bicchiere mezzo pieno per l’Abruzzo, passano il turno Juniores e Allievi, eliminati Giovanissimi e squadra femminile. Domani i quarti di finale della 57ma edizione del Torneo delle Regioni, la Juniores di Dragone affronterà Bolzano, gli allievi di Cantagallo se la vedranno con la Lombardia. La femminile di mister Mazzatenta era chiamata all’impresa contro la Sicilia nell’ultima gara del girone, ma le isolane hanno dominato e vinto 2-0 grazie alle reti di Zito e Concilla. I Giovanissimi di Giovannelli, ai quali bastava un pareggio, hanno perso 1-0 dopo una gara combattutissima con tante occasioni da una parte e dall’altra. Bastano due pareggi invece per le squadre di Dragone e Cantagallo contro la Sicilia. Gli Allievi conquistano il primo posto nel girone grazie all’1-1 di Sall, al terzo sigillo consecutivo. Passaggio del turno con brivido invece per la Juniores, che rischia la clamorosa eliminazione ma alla fine trova il pari decisivo al 96’ grazie al colpo di testa di Maccione. Per quanto riguarda il resto del programma tutto come da pronostico nel femminile dove a pagare dazio rispetto all’anno scorso è solo Bolzano che perde scontro diretto e qualificazione a favore dei cugini di Trento. Tra i Giovanissimi, clamorosa eliminazione per i campioni in carica della Toscana e per l’eliminazione dell’Emilia Romagna, che due volte in vantaggio perde la qualificazione facendosi rimontare dal Molise già eliminato. Sorprese anche negli Allievi, eliminate le ultime due finaliste Lazio e Campania, straripante la Liguria che non subisce ancora reti. Fuori dal torneo anche le ultime due finaliste Juniores Toscana e Lazio.