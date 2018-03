Torneo delle Regioni, il giovane Renzi in gol: la Toscana esulta

Va in archivio anche la seconda giornata della 57ª edizione del Torneo delle Regioni, che si sta svolgendo in Abruzzo, e che ieri ha visto un protagonista dal nome illustre. Nel torneo Allievi, infatti, la Toscana ha battuto 3-0 la Campania (eliminata) e il primo gol è stato realizzato dall’attaccante Francesco Renzi, 17enne, primogenito dell’ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi. Una buona prova quella del centravanti classe 2001 in forza all’Affrico, al Poggio degli Ulivi di Città Sant’Angelo, premiata dalla rete che ha sbloccato il risultato. Alle 11,30 al Foscolo di Montesilvano la Toscana affronta la Sardegna.Va segnalato il buon cammino dell’Abruzzo che ieri ha ottenuto 3 vittorie su 4 nelle sfide con le compagini di Bolzano rimanendo in corsa per i quarti di finale in tutte le categorie. Oggi dell’ultima giornata della fase a gironi in cui affronteranno le rappresentative della Sicilia, con la strada in salita solo per la compagine femminile. Oltre a quelle abruzzesi, confermano le buone impressioni della prima giornata nel complesso le rappresentative della sorpresa Umbria e del Piemonte; si riscattano Lazio, Sicilia, Marche e il Friuli che sbaraglia due volte la Puglia, si ripropone a ruolo di protagonista la Toscana, mentre ancora alti e bassi per la Lombardia; primo punto ottenuto in tutti i gironi per Basilicata e Molise che però vedono già eliminate tutte le loro formazioni.La squadra abruzzese più in difficoltà è come detto la Femminile di mister Mazzatenta che, dopo lo 0-0 dell’esordio, viene sconfitta 2-0 dal Bolzano e oggi per qualificarsi dovrà battere la Sicilia e sperare nel concatenarsi degli altri risultati; gara mai in discussione col Bolzano che va subito a segno con un autogol di Evangelisti e poi, dopo aver sfiorato più volte il raddoppio, chiude il match con Erlacher. La situazione più florida è per gli Allievi, che potrebbero staccare il pass peri quarti anche perdendo l’ultima gara; altra vittoria in rimonta per i ragazzi di mister Cantagallo che dopo aver subito il gol in avvio di Von Wenzl pareggiano prima del riposo con Cancelli e vincono il match nella ripresa con la seconda rete consecutiva di Sall. Basterà un pareggio oggi, invece, per accedere ai quarti di finali alle altre due formazioni abruzzesi. I Giovanissimi di mister Giovannelli schiantano 5-1 i bolzanini, andando a segno nella prima frazione con Pepe su assist di Bentivoglio, Dishko e un gran gol di Giampietro, poi a inizio secondo tempo il divario viene incrementato con Cavaliere direttamente su calcio di punizione e con Fazzini prima dell’autogol per il punto della bandiera degli avversari.Vince in extremis la Juniores di Dragone che lotta e mette in atto un maggior predominio territoriale, provandoci più volte con Palombaro e soprattutto Curri che colpisce un palo, ma non riesce a sbloccare il risultato fino ai minuti di recupero quando il neo entrato Santirocco realizza il gol vittoria con un gran tiro da fuori area.Nei vari gironi sono arrivati i primi verdetti: nel femminile già qualificate Lombardia, Piemonte e Toscana, eliminata la Basilicata, mentre nel girone A si giocheranno la qualificazione nello scontro diretto Lazio e Liguria, tutto aperto nel B con Bolzano e Sicilia favorite, il Veneto nel C può perdere al massimo con un gol di scarto per non farsi scavalcare dall’Emilia Romagna, mentre alla Campania basterà un pareggio nel D.Nei Giovanissimi già eliminate Basilicata, Bolzano, Molise, Sardegna, Friuli e Calabria, pass dei quarti già ottenuto da Marche e Puglia, mentre qualificazione a un passo per Lombardia e Piemonte, più combattute le altre posizioni.Negli Allievi già fuori dai giochi Basilicata, Trento, Bolzano, Molise, Puglia e a sorpresa la Campania finalista nella scorsa edizione, ancora nessuna può festeggiare l’accesso ai quarti ma basterà un pareggio a Liguria, Abruzzo e Toscana. Infine, per quanto riguarda la Juniores, già qualificate ai quarti le formazioni della Liguria e del Friuli, quasi fatta per l’Abruzzo mentre giochi aperti per tutte le altre, già eliminate invece Molise, Calabria e Trento, quasi out Basilicata, Lombardia e Campania, mentre Puglia e Marche si giocheranno la qualificazione nello scontro diretto.©RIPRODUZIONE RISERVATA