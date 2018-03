Torneo delle Regioni, l'Abruzzo parte col piede giusto

Ha preso il via la 57ª edizione del Torneo delle Regioni per quanto riguarda il calcio a 11, che quest’anno è tornato in Abruzzo dopo l’edizione del 2009. Subito diverse sorprese come anche alcune conferme, con l’equilibrio che l’ha fatta da padrone ad esclusione di una manciata di gare senza storia. Stentano le dominatrici dell’edizione 2017 Toscana e Lazio, partono invece a razzo Liguria (4 vittorie in altretante gare) e Piemonte/Val D’Aosta (tris di successi). Buona la partenza dell’Abruzzo, che chiude la prima giornata con due vittorie e due pareggi 0-0 nelle quattro gare contro Trento, domani le sfide con l’altra Provincia autonoma di Bolzano. Due gli 0-0 con impressioni diametralmente opposte per le compagini abruzzesi, nel torneo femminile le ragazze di mister Mazzatenta hanno subito le offensive del Trento, che colpisce anche un palo con Slomic fino a metà ripresa, resistendo e sfiorando poi la vittoria nel finale con una ghiotta occasione sciupata da Caruso, mentre nei Giovanissimi il team di mister Giovannelli tiene per tutta la gara un buon predominio territoriale collezionando diverse occasioni ma perlopiù sterili e poco insidiose.

Marcedula

Buona partenza per la formazione Juniores di mister Dragone, che mette subito alle corde gli avversari andando a segno dopo pochi minuti con un colpo di testa di Barbetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi controlla gli avversari e nella ripresa va subito in forcing per chiudere il match andando più volte vicina alla rete trovandola a metà frazione con Palombaro ancora su azione d’angolo e nel finale il Trento accorcia con un rigore di Benamati a seguito del quale però l’Abruzzo non rischia più nulla sfiorando anzi in diverse altre occasioni la terza rete, confermando la qualità del reparto avanzato che ha fornito un’ottima prova sia con gli attaccanti puri che con i centrocampisti offensivi.

Di Giovacchino

Infine, gli Allievi di mister Cantagallo soffrono nel primo tempo la pressione e la qualità del Trento che si porta subito in vantaggio con un rigore di Rossi, subisce il pareggio di Di Giovacchino e torna in vantaggio con Bonenti , poi nella ripresa è tutta un’altra gara, con l’Abruzzo arrembante che perviene subito al pareggio con un colpo di testa in tuffo di Sall e non si accontenta aumentando sempre più il forcing e passando in vantaggio con un tiro dalla distanza di Pantoni non irresistibile prima di allungare ulteriormente nei minuti di recupero con un eurogol di Pierabelli.

Per quanto riguarda il resto del programma, come anticipato, hanno stentato le due dominatrici della scorsa edizione, con la Toscana che batte una sorprendente Umbria solo con gli Allievi e la Femminile mentre invece viene stoppata sul pareggio nei Giovanissimi e nella Juniores, peggior sorte per il Lazio che però aveva di fronte l’ostica Lombardia raccogliendo solo due pareggi con Giovanissimi e Juniores e perdendo gli altri due confronti; partenza a razzo per la Liguria e il Piemonte/Val D’Aosta, che fanno filotto di vittorie contro le comunque abbordabili Basilicata e Molise. Oggi seconda giornata di gare. I Giovanissimi dell'Abruzzo devono vincere per non essere già praticamente eliminati dal torneo, diverso il discorso per Allievi e Juniores che con una vittoria metterebbero una seria ipoteca al passaggio del turno. Per quanto riguarda le altre contendenti non dovrebbe avere problemi a riscattarsi il Lazio nelle sfide con la Basilicata, mentre per la Toscana si prospettano già sfide da entro o fuori con l’altra big Campania, atteso anche il riscatto del Veneto contro il Molise mentre la Puglia potrebbe dare il colpo di grazia al Friuli nelle varie categorie.

Roberto Marchione

GRATIS CON IL CENTRO IN EDICOLA LO SPECIALE DI 4 PAGINE SUL TORNEO DELLE REGIONI CON RISULTATI, COMMENTI, FOTO E PROGRAMMA COMPLETO