Vastese nelle mani di Papagni

VASTO. E' ufficiale: Aldo Papagni, 62 anni, di Bisceglie, è il nuovo allenatore della Vastese. Con lui il vice Luigi Di Simone, rispettivamente al posto di Fabio Montani e Federico Turriziani. Raggiunti nel primo pomeriggio gli accordi con i neo responsabili della conduzione tecnica della prima squadra. Mister Papagni conduce l'allenamento di oggi pomeriggio allo stadio Aragona alla guida di una squadra alla disperata ricerca della salvezza nel girone F della serie D.

“La nostra scelta – sottolineano i vertici del club – è ricaduta su un uomo di calcio di grande esperienza e capacità. La volontà è di compattare il gruppo e l'ambiente per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Abbiamo compiuto un ulteriore sforzo e con Papagni vogliamo anche lanciare un messaggio importante alla città: l'amore e la passione per la squadra restano e facciamo di tutto per il suo bene”.

Papagni vanta una lunga militanza sulle panchine di club di Serie C1 e C2 con Bisceglie, Trapani, Sora, Tricase, Fasano, Fidelis Andria, Melfi, Taranto, Cavese, Benevento, Sorrento. In Abruzzo ha allenato a L’Aquila nel 2012. Con la Vastese è alla sua terza esperienza in D, dopo quelle con Cavese e Taranto. All’orizzonte ci sono due trasferte di fila sui campi del Campobasso e del Montegiorgio.

Fabio Montani, 29 punti in 24 gare, ieri sera ha affidato il saluto ai social: «Un privilegio e un onore aver indossato la maglia da calciatore ed essermi seduto sulla panchina della Vastese da allenatore», ha scritto Montani. «Ho dato tutto me stesso e oltre; è stata un’esperienza umana e professionale molto importante. In bocca al lupo e sempre Forza Vastese».