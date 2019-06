La promessa di Conte al Forum del Gran Sasso: "Potenzieremo la ricerca" / VIDEO

TERAMO "Dobbiamo lavorare per potenziare il sistema della ricerca, teorica e applicata, all'intero sistema dell'innovazione. La ricerca, è una promessa alla cui realizzazione stiamo lavorando da mesi, è uno dei pilastri di questa nuova fase di governo che ha avuto inizio dopo l'approvazione dei provvedimenti a più rilevante impatto sociale, una fase orientata soprattutto alla crescita". Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, al Forum internazionale del Gran Sasso all'Università di Teramo, con la conferenza dei rettori delle Università africane, dedicato quest’anno al tema “Prevenzione, via per un nuovo sviluppo”, promosso dal vescovo della diocesi di Teramo-Atri monsignor Lorenzo Leuzzi.

GUARDA IL VIDEO di Luciano Adriani

L'arrivo di Conte e Teramo e le rassicurazioni sul Commissario Il presidente del Consiglio al Forum del Gran Sasso (video di Luciano Adriani)

"È giunto il momento di imprimere un decisivo impulso su questo versante", ha proseguito sottolineando la necessità di "potenziare strutture che orientano la loro attività sulla scienza della terra, lo studio del territorio e dei fenomeni atmosferici" e citando fra gli esempi di eccellenza in Italia i vicini Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Infn, all'Aquila, l'Istituto italiano di Tecnologia di Genova e il Centro di ricerca sul Genoma con sede a Milano.

Conte all'Università di Teramo (foto di Luciano Adriani)

"Tutti i nostri sforzi devono essere finalizzati alla tutela e al rispetto della persona. Mi impegnerò nella realizzazione di questo ambizioso obiettivo, che è alla nostra portata, ma chiedo l'aiuto leale e responsabile di tutti i soggetti coinvolti. È impensabile - ha aggiunto Conte - che io, pur dall'alto delle mie responsabilità, il governo, pur dall'alto delle sue responsabilità, possa perseguire l'obiettivo senza la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti".

Al presidente del Consiglio è stato poi chiesto quanto bisogna aspettare per la nomina del Commissario straordinario per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. E Conte ha risposto: "Poco, molto poco".

Il Forum è stato anche occasione d'incontro tra il presidente del consiglio e il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio, anche lui presente per intervenire alla giornata conclusiva della Conferenza. Marsilio ha chiesto a Conte un impegno maggiore del governo per l'Abruzzo dopo il rammarico e la lettera-sfogo sul decreto Sblocca cantieri privo delle misure richieste per la ricostruzione dopo-terremoto. "Ho condiviso con Conte la necessità di tante cose in più da inserire e da fare", spiega Marsilio, "trovando il primo ministro pronto a ribadire che nel decreto sblocca-cantieri sono state inserite soltanto le urgenze, e ad impegnarsi per continuare a lavorare insieme per dare le risposte che servono e nei tempi che servono per poter fare una ricostruzione efficace".