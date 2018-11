Non rallenta alla rotonda e precipita in un canale, muore 42enne

CONTROGUERRA. Un uomo di 42 anni è morto questa mattina per le conseguenze di un incidente stradale accaduto sulla strada provinciale della Bonifica del Tronto, nel Comune di Controguerra (Teramo).

I vigili del fuoco di Nereto recuperano la vettura con un'autogru

Vicino alla strada che porta a Pagliare di Spinetoli, una Ford Focus condotta dal 42enne, originario della Puglia, residente a Monteprandone di Ascoli Piceno, non ha rallentato in prossimità della rotonda per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Alba Adriatica (Teramo), ed è finita in un canale di raccolta Il ferito è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco del distaccamento di Nereto (Teramo) e soccorso dal personale sanitario del 118 di Ascoli Piceno, che è arrivato sul posto con un'ambulanza. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Ascoli Piceno. A nulla sono valse le cure praticate dai medici del Pronnto soccorso, che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Verde di Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo). I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto, per poi recuperarla con un'autogru inviata sul posto dal Comando di Teramo.

