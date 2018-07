Pineto nei quattro francobolli d'Italia della serie Turismo

PESCARA. C'è anche Pineto nei quattro nuovi francobolli che celebrano le località marittime d'Italia ed emessi dal ministero dello Sviluppo Economico. Oltre a Pineto ci sono Grado in Friuli-Venezia Giuli; Soverato in Calabria e Grammichele in Sicilia. I quattro francobolli appartengono alla serie Turismo inaugurata nell'ormai lontano 1974, alimentata con emissioni annuali sino ad oggi e presentano come indicazione di valore la lettera B (posta ordinaria per l'interno pari, da qualche giorno, a 1,10 euro). In dettaglio, le vignette rappresentano: per Grado (Gorizia), l'isola di Barbana con il Santuario della Madonna; per Pineto (Terano), un panorama in cui si staglia la Torre di Cerrano; per Soverato (Catanzaro), una veduta in cui risalta la Torre di Santa Maria di Paliporto, nota anche come Torre di Carlo V; per Grammichele (Catania), una prospettiva con il Municipio e la Chiesa di San Michele Arcangelo mentre in alto a sinistra è raffigurata una mappa del XVII secolo.

ANNULLO. E oggi, venerdì 6 luglio, è prevista la presentazione del francobollo alla Torre di Cerrano. Inizio alle ore 18, mentre alle 18,30 è in programma l'annullo filatelico da parte di Poste Italiane; alle 19 trio di clarinetti del Conservatorio Braga di Teramo. In programma anche visite al Museo del Mare e alla stessa Torre di Cerrano