Reggio Calabria, paura sul bus che si ribalta con 46 passeggeri a bordo

TERAMO. Paura per 46 passeggeri delle autolinee Baltour che questa mattina erano diretti in Sicilia. Come comunicato dall'azienda di trasporti teramana, alle 5.45 di questa mattina, nei pressi dello svincolo dell'autostrada A2 di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), un autobus dell’azienda impiegato sulla linea Urbino-Catania, per cause ancora in fase di accertamento, è stato coinvolto in un incidente stradale: il mezzo affrontando la curva dello svincolo urtava il guard rail e conseguentemente si adagiava sul lato sinistro. "A bordo c'erano 46 passeggeri più due membri dell’equipaggio", recita il comunicato della Baltour "nell’incidente vi sono stati soltanto alcuni feriti di lieve entità, un solo caso è in attesa di accertamenti in ospedale. Sul posto l’azienda ha fatto convergere immediatamente personale e mezzi dalle proprie sedi di Reggio Calabria e Catania per prestare assistenza ai passeggeri coinvolti". Quindici le persone ferite, due quelle più gravi ricoverate all'ospedale reggino che non sono in pericolo di vita. Per permettere i soccorsi il traffico è rimasto bloccato per circa 40 minuti.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti polizia, 118 e vigili del fuoco, che pare abbiano dovuto tagliare delle lamiere sospettando che ci fosse qualcuno sotto, ma fortunatamente non è stato così.