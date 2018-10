Sparatoria e accoltellamento, sospesa attività hotel Atlante

ALBA ADRIATICA. Scatta il provvedimento di sospensione per trenta giorni dell’attività dell’hotel Atlante, ad Alba Adriatica (Teramo), in via Veneto.

A deciderlo è stato il questore di Teramo dopo la rissa che si è scatenata il 13 ottobre scorso con il ferimento di tre persone. Il questore ha firmato sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell’informativa redatta dalla compagnia dei carabinieri di Alba Adriatica. Il grave fatto delittuoso è andato in scena in parte all’interno dell’hotel, in parte nelle aree prospicienti, con una violenta rissa tra avventori, italiani e albanesi, dei quali due rimasti gravemente feriti a causa di lesioni da arma da fuoco e da arma bianca.

