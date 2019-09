Teramo, la carne dei cinghiali abbattutti donata a chi ne ha bisogno

TERAMO. La carne di cinghiale degli animali abbattuti non va sprecata. E un modo affinché essa possa essere utilizzata è stata adottato dalla Provincia di Teramo. In Abruzzo, i cui campi sono invasi e distrutti dai cinghiali, si è spesso parlato della filiera di carne di cinghiale con la produzione di confezioni per la loro commercializzazione. In questo caso si è andati subito all'utilizzo. Donando la carne, per certi versi pregiata, a chi ne ha bisogno.

E così che è nata l'idea di offrire i cinghiali abbattuti dalle squadre della polizia provinciale, durante le operazioni di contenimento, alle associazioni di volontariato che gestiscono le mense per la distribuzione di pasti a coloro che si trovano in condizioni di disagio. Si tratta di Casa Madre Ester di Pineto, della Caritas e della mensa francescana a Teramo. Un'occasione per rendersi utili e trasformare in risorsa un elemento di negatività. Non prima tuttavia che la carne abbia superato tutte le verifiche sanitarie di rito e sia stata sottoposta alle operazioni di macellazione.