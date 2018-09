Teramo, la festa delle piccole affascinanti Fiat 500 / FOTOGALLERY

TERAMO. Care vecchie, dolci e affascinanti Fiat 500, Topolino e Bianchine. In tante, un centinaio, hanno partecipato al ritorno (dopo sei anni) del tradizionale Gran Meeting dedicato alla memoria di Vinicio Scipioni, organizzatore dei raduni a Teramo per molti anni e promotore nel 1997 del Meeting nazionale Fiat 500 nell'Italia centrale. La manifestazione è stata organizzata dal Club 500 Teramo.

Il raduno delle Fiat 500

Un giorno di festa per tutti coloro che hanno avuto la possibilità di sfoggiare le vecchie e bellissime utilitarie di una volta. In tanti sono arrivati dall'Abruzzo, ma molti hanno preferito percorrere i km e mettersi al volante delle loro "predilette" da altre regioni. Prima il raduno in largo Madonna poi il giro (con visita guidata) fino alla Necropoli di Campovalano. Con un sogno. "Ci piacerebbe sensibilizzare i giovani verso l'automobilismo storico e risvegliare la passione negli animi di coloro che apprezzano questa auto d'epoca" afferma il presidente del Club 500 Teramo, Luca Brandiferro, coadiuvato nell'organizzazione dal suo vice Danilo Ortoni e dal segretario tesoriere Pietro D' Abbondanza.