A Roseto è la serata delle eccellenze abruzzesi

ROSETO DEGLI ABRUZZI. E' il giorno delle eccellenze abruzzesi a Roseto. Nello storico Lido Celommi 1907 sul lungomare, questa sera (ore 21) vengono premiati coloro che nelle loro attività si sono messi in evidenza e danno prestigio e visibilità all'Abruzzo. L'occasione è il Premio Amore per l'Abruzzo, organizzato dalla Aps “Società Civile” e giunto alla 19esima edizione.

Dallo sport alla musica, dall’imprenditoria alla solidarietà, dall'ambiente alla cucina, dalla cultura agli spettacoli. L’Abruzzo che investe e dà lavoro. Sono 12 riconoscimenti e quest'anno vengono consegnati a: Domenico Galasso, protagonista di “Mare Fuori”; Davide Nanni chef; Daniela Senepa giornalista Rai; Maria Gabriella Castiglione, pianista; Massimo Di Rocco musicista; Ercole Cordivari, imprenditore; Davide Mattiucci, designer di moda; Dino Castorani, sarto dei divi; Pastificio La Rustichella d'Abruzzo; alle associazioni Colibri e Lory a colori.

Alla serata sarà presente con un suo video messaggio “Il Pretuziano”, al secolo Marino Cardelli. Presidente del Premio è lo scrittore e poeta Mario De Bonis. La direzione artistica e il coordinamento organizzativo è a cura di Francesca Martinelli.

Fari puntati sui giovani, l'attore Domenico Galasso e lo chef Davide Nanni che a soli 31 anni ha già alle spalle diverse esperienze in vari ristoranti, sia in Italia che all’estero. Lanciatissimo sui social e amante del suo lavoro, Nanni ha trovato il suo spazio ideale a Castrovalva, un paesino di soli 16 abitanti in provincia de L’Aquila, tra i boschi. Qui torna sempre da eventi e appuntamenti di rilievo nazionale. Davide Nanni è entrato nello staff di "È sempre mezzogiorno", il programma tv condotto da Antonella Clerici. E' soprannominato lo “chef wild” perché sui social prepara videoricette in mezzo ai boschi.