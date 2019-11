A14, chiuso per due notti consecutive il tratto Pescara Nord/Pineto

ROMA. Chiuso per due notti consecutive il tratto autostradale della A14 tra Pescara Nord e Pineto, in direzione Ancona/Bologna. Per programmati lavori di manutenzione, l'interdizione notturna al traffico scatterà mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, dalle 22 alle 6 del mattino. Di conseguenza, negli stessi giorni e orari, sarà inaccessibile l'area di servizio Torre Cerrano est, situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si consiglia di proseguire sulla statale 16 Adriatica con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Atri Pineto, verso Ancona/Bologna.