A14, chiusure per due notti consecutive tra Vasto Sud e Vasto Nord

PESCARA. Nuove chiusure autostradali per due notti consecutive. Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, martedì 14 e mercoledì 15 luglio, con orario 22-5 del mattino, sarà interdetto al traffico il tratto compreso tra Vasto sud e Vasto nord, in direzione di Pescara/Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Vasto sud, si potrà percorrere la statale16 Adriatica verso Pescara, con rientro sulla A14, alla stazione di Vasto nord.

@RIPRODUZIONE RISERVATA