A14, code fino a 10 km su tratto abruzzese direzione sud

PESCARA. Code fino a dieci chilometri, nel tratto abruzzese dell'autostrada A14, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, in direzione Sud, interessato da gravi criticità a causa dei cantieri e dei viadotti sequestrati. Intanto, proseguono i lavori di Autostrade per l'Italia che, secondo il cronoprogramma, entro il 31 luglio permetteranno di riaprire l'intero tratto abruzzese su due corsie. Già conclusi i lavori su quattro viadotti, mentre su altri quattro sono in corso. Attività sono in corso anche in quattro gallerie, per rimuovere gli scambi di carreggiata al momento in vigore.