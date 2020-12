A14 e A24, nuove chiusure da lunedì 14 dicembre

PESCARA. Nuove chiusure notturne sulle autostrade abruzzesi, nella settimana che sta per cominciare, in A24 e sulla A14. Si comincia lunedì 14 dicembre con le interdizioni al traffico veicolare che scatteranno sul tratto Assergi - Colledara/San Gabriele della A24, limitatamente alla carreggiata est con direzione Teramo. La concessionaria Strada dei Parchi fa sapere che le chiusure sono dovute alle verifiche tecniche nella galleria del Gran Sasso, e scatteranno dalle ore 21 dei giorni 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre fino alle 6 dei giorni successivi.

Chiusa Vasto Nord per una notte. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di un viadotto, sempre in orario notturno, dalle 22 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 dicembre, sarà chiusa la stazione di Vasto nord, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vasto sud.

