A14, oggi chiude per due notti il casello di Atri / Pineto

PESCARA. Chiuso per due notti il casello di Atri Pineto dell'autostrada A14 per chi proviene da Bologna/Ancona. L'interdizione scatta dalle ore 22 di giovedì 4 e venerdì 5 giugno fino alle 6 dei giorni successivi. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Roseto degli Abruzzi.

