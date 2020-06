A14, questa notte chiude il tratto tra Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla

PESCARA. Chiude per una notte il tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla al Mare, sull'autostrada A14, per gli automobilisti che viaggiano in direzione di Bari. L'interdizione al traffico è prevista martedì 9 giugno, dalle ore 22, fino alle 5 del mattino di mercoledì 10.

La chiusura. come spiega società Autostrade, è dovuta ai lavori del piano di interventi obbligatori finalizzato a potenziare gli impianti della galleria Immacolata-Vaccari, interventi che sono programmati in orario notturno.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Ovest, si potrà proseguire sulla statate 16 Adriatica con rientro, sulla A14, alla stazione di Pescara Sud.

