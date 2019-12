A14, questa notte tratto chiuso tra Pescara Nord e Atri/Pineto

Un'altra chiusura notturna è programmata, sempre sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22 di mercoledì 18 alle 6 di giovedì 19 dicembre, nel tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Sud, in direzione Bari. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Pescara ovest, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione autostradale di Pescara sud, per proseguire in direzione di Bari.

