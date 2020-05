A14, tratto chiuso stanotte tra Roseto e Atri/Pineto

ROMA. Tratto autostradale chiuso questa n otte sulla A14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Atri/Pineto (direzione Pescara), in seguito al provvedimento di dissequestro temporaneo delle barriere di sicurezza sul viadotto Fosso Calvano emesso dall'autorità giudiziaria di Avellino. Per consentire la nuova configurazione di cantiere, e la delimitazione dell'area di lavoro, l'interdizione al traffico scatterà dalle ore 22 alle 6 di domani mattina, domenica 24 maggio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Roseto degli Abruzzi, si potrà percorrere la statale 16 Adriatica, direzione Pescara, con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di Atri Pineto.

