A24, A25 e A14: nuove interruzioni a partire dal 14 settembre

PESCARA. Nuove interruzioni della viabilità autostradale sulla A24 e in A14. La concessionaria Strada dei Parchi ricorda che, per lavori urgenti di manutenzione, dalle 7 di lunedì 14 alle ore 20 del 18 settembre, sarà disposta l'interdizione al traffico della rampa di uscita dall'autostrada A24 dello svincolo di Val Vomano/Roseto, limitatamente ai veicoli provenienti da Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria. In alternativa, sarà possibile percorrere la viabilità ordinaria all'autostrada A24 tramite gli svincoli di Teramo Ovest o di Basciano.

Sempre Strada dei Parchi fa sapere che dalle 5 di lunedì 14 settembre alle 20 del 18 settembre, sarà disposta l'interdizione al traffico dello svincolo di Cocullo, limitatamente alla rampa di entrata in autostrada A25 con direzione A24/Roma/L'Aquila. Conseguentemente, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo si consiglia di usufruire dello svincolo di Pratola Peligna.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto, verso Ancona/Bologna. Di conseguenza, non si potrà usufruire dell'area di servizio Torre Cerrano est. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria Pescara Nord, si potrà proseguire sulla statale 16 Adriatica con rientro, sulla A14, alla stazione autostradale di Atri Pineto, verso Ancona/Bologna.