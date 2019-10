A24, altre due notti di chiusura tra Val Vomano e Teramo Ovest

PESCARA. La concessionaria Strada dei Parchi ricorda che, per verifiche tecniche, dalle ore 22 di lunedì 4 novembre alle 6 del giorno successivo sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale A24 compresa tra lo svincolo di Val Vomano/Roseto e lo svincolo di Teramo Ovest in direzione Teramo, mentre dalle ore 22 di martedì 5 novembre alle 6 del giorno successivo sarà disposta la chiusura al traffico della medesima tratta della A24 in direzione opposta (L'Aquila/A25/Roma). Conseguentemente, nei giorni e orari sopra indicati, sarà disposta alternativamente l'uscita obbligatoria allo svincolo di Val Vomano/Roseto, per il traffico diretto verso Teramo, e dello svincolo di Teramo Ovest, per il traffico diretto verso L'Aquila/A25/Roma. I veicoli potranno utilizzare, come itinerario alternativo, la viabilità esterna all'autostrada.