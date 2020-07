A24, oggi e domani chiusure notturne Traforo Gran Sasso

L'AQUILA. Traforo e tratta autostradale della A24 chiusi questa sera, dalle ore 22, alle 6 di domani mattina 24 luglio, tra Assergi (L'Aquila) e San Gabriele/Colledara (Teramo). A ricordarlo è la società concessionaria Strada dei Parchi che, per urgenti e inderogabili verifiche tecniche, ha disposto l'interdizione al traffico in direzione L'Aquila/A25/Roma.

Gli automobilisti provenienti da Teramo dovranno quindi uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Gabriele/Colledara. Ai veicoli di lunga percorrenza si consiglia di usufruire dell'autostrada A14 e A25, in alternativa, si consiglia di percorrere la statale 80 per il Valico delle Capannelle dallo svincolo di Basciano.

La chiusura scatterà anche domani sera, dalle·ore 22, alle 6 di sabato 25 luglio, in questo caso verso Teramo. Pertanto, i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma dovranno uscire allo svincolo di Assergi. A chi percorre l'autostrada A24 in questa direzione si consiglia di uscire allo svincolo dell'Aquila Ovest, di immettersi sulla statale 80 per il Valico delle Capannelle e proseguire sulla statale 150 rientrando poi in autostrada A24 allo svincolo di Basciano (percorso fruibile ma disagevole); per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare l'autostrada A25 Torano - Pescara per proseguire sull’A14 in direzione Giulianova/Teramo.

