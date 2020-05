A24, Traforo del Gran Sasso chiuso per 4 notti: ecco come e quando

PESCARA. Traforo del Gran Sasso e tratta autostradale della A24 chiusa, tra Assergi e San Gabriele/Colledara, per quattro notti tra lunedì 18 e venerdì 22 maggio, causa urgenti interventi di manutenzione. A ricordarlo è la concessionaria Strada dei Parchi.

Le interdizioni al traffico scatteranno secondo le seguenti modalità:

- tra Assergi e San Gabriele/Colledara, dalle ore 22 dei giorni 18 e 19 maggio alle ore 6 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata est con direzione Teramo;

- tra San Gabriele/ Colledara e Assergi, dalle ore 22 dei giorni 21 e 22 maggio. alle ore 6 dei giorni successivi limitatamente alla carreggiata ovest con direzione L'Aquila/A25/Roma.

Conseguentemente, nei giorni e orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso L'Aquila/A25/Roma, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Gabriele/Colledara, dove potranno percorrere la statale per il Valico delle Capannelle, mentre per il traffico di lunga percorrenza si consiglia di uscire allo svincolo di Basciano per proseguire sulla statale 80. Per i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma e diretti verso Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Assergi, mentre per il traffico di lunga percorrenza proveniente da L'Aquila/A25/Roma si consiglia di uscire a L’Aquila Ovest per usufruire della statale 80.

