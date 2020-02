A25, chiusura notturna rampe svincolo Bussi/Popoli

PESCARA. Rampe chiuse alternativamente, in entrata e uscita dall'autostrada A25 a Bussi/Popoli. Strada dei Parchi fa sapere che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22 di giovedì 20 febbraio alle 6 di venerdì mattina, lo svincolo sarà interdetto al traffico, limitatamente al traffico in uscita dall'autostrada per i veicoli provenienti da Pescara, e in entrata in autostrada per i veicoli diretti a Roma/L'Aquila/Teramo. Conseguentemente, nei giorni e negli orari indicati, agli automobilisti provenienti da Pescara si consiglia di uscire allo svincolo di Casauria/Torre dè Passeri, mentre per quanti sono diretti a Roma/L'Aquila/Teramo è consigliata l'entrata a Pratola Peligna/Sulmona.