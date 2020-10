A25, chiusure svincolo Bussi-Popoli dal 5 al 15 ottobre

L'AQUILA. Strada dei Parchi fa sapere che, per il completamento dei lavori di adeguamento sismico del viadotto-rampa dello svincolo di Bussi-Popoli che collega la statale Tiburtina-Valeria all'autostrada A25, verranno adottati i seguenti provvedimenti: dalle ore 7 del 5 ottobre alle ore 20 del 15 ottobre, sarà disposta la chiusura delle rampe di entrata in autostrada A25, tanto per il traffico diretto verso Pescara/interconnessione A14 quanto per il traffico diretto verso Roma/L'Aquila/Teramo; conseguentemente, nei giorni indicati, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, e diretti verso Pescara/interconnessione A14, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Torre de' Passeri, mentre per i veicoli diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo si consiglia di utilizzare lo svincolo di Pratola Peligna.

Dalle ore 7 del 12 ottobre alle 20 del 15 ottobre sarà disposta la chiusura anche delle rampe in uscita dall'autostrada A25, tanto per il traffico proveniente da Pescara/interconnessione A14 quanto per il traffico proveniente da Roma/L'Aquila/Teramo; conseguentemente, i veicoli provenienti da Pescara/A14, e diretti sulla viabilità ordinaria, potranno utilizzare lo svincolo di Torre de' Passeri, mentre i veicoli provenienti da Torano/Roma/L'Aquila, e diretti verso la viabilità ordinaria, potranno utilizzare lo svincolo di Pratola Peligna/Sulmona per proseguire, in entrambi i casi, sulla statale Tiburtina/Valeria.