Aiuti alle famiglie e Fase 2: la Regione fa il punto della situazione / VIDEO

L'AQUILA. Aiuti alle famiglie, le prospettive in vista della Fase 2: sono i principali argomenti affrontati dal governatore Marco Marsilio nella conferenza stampa svolta da palazzo Silone convocata per fare il punto sull'emergenza sanitaria.

Marsilio si è presentato coperto con una caratteristica mascherina tricolore affiancato dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dall'assessore al Bilancio Quintino Liris. Promessi aiuti fino ad un massimo di 1.000 euro a famiglia, in particolare per quei nuclei che non hanno sui loro conti correnti più di 2mila euro di risparmi.

Sospiri ha ricordato la sospensione delle tasse e imposte, a partire dal bollo auto. Liris ha annunciato il contributo straordinario al personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19.

Rispondendo infine ad una domanda sul cosiddetto “caso Liris” _ assessore che è rientrato parti time nella Asl a fare il medico in occasione dell'emergena sanitaria _ , Marsilio ha parlato di “attacchi da sciacalli” a fronte di un gesto nobile, e ha invitato Liris a procedere per le vie legali per diffamazione nei confronti di chi lo ha “falsamente accusato di trarne un vantaggio patrimoniale”.