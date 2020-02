Allerta Coronavirus: l'Abruzzo mette i "paletti" e si adegua allo stop alle gite scolastiche

PESCARA. L'Abruzzo attiva una task force per il reperimento e la distribuzione di materiale sanitario di difesa dal Coronavirus e nel contempo stabilisce le modalità di percorso per coloro che provengono dal Nord, sia dalle zone rosse sia dalle zone non rosse. Altri provvedimenti possono riguardare il provvedimento di blocco delle gite scolastiche, in linea con quanto già stabilito dal ministero dell'istruzione (Miur) in tutto il Paese. Tutto questo nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Decreto d'emergenza sul Coronavirus con il quale il consiglio dei ministri ha fermato anche gli appuntamenti sportivi (comprese le partite di calcio di serie A) nelle regioni del Nord attualmente esposte.

Nel frattempo l'Università d'Annunzio Chieti-Pescara ha deciso di sospendere le normali attività didattiche domani lunedì 24 e martedì 25 febbraio. Le sessioni di laurea programmate per i medesimi giorni si svolgono a porte chiuse, senza presenza di pubblico.

Le decisioni sull'emergenza Coronavirus sono state prese nel corso di una riunione operativa convocata dal presidente Marco Marsilio e dall'assessore alla Salute Nicoletta Verì, e alla quale hanno partecipato - oltre ai dirigenti e funzionari del Dipartimento - i rappresentanti della Protezione civile regionale, delle Asl, dei medici di medicina generale, dell'Anci e delle Prefetture. Al termine della riunione è stato sottolineato come al momento in Abruzzo non vi sia alcun caso di Coronavirus, "ma per far fronte a eventuali emergenze che possono verificarsi nei prossimi giorni, sono stati stabiliti dei protocolli operativi" .

In particolare nella nota della Regione si legge che è stato deciso che per coloro che provengono dalle aree del Nord Italia non rientranti nelle zone rosse, si distinguono due tipologie di casi: gli asintomatici che non hanno avuto contatti significativi con persone a rischio (per essere considerato contatto significativo non basta essere stati su un vagone ferroviario o in un centro commerciale) non vengono presi in carico; per coloro che accusano invece stati febbrili o altre sintomatologie, viene attivata la sorveglianza sanitaria passiva, vale a dire che il soggetto dovrà prendere contatti con la propria Asl di competenza, comunicare i propri dati e successivamente informare la stessa Asl di eventuali improvvisi peggioramenti.

Per coloro - sempre asintomatici - che hanno avuto invece contatti significativi con persone provenienti dalle zone rosse (o che siano partiti dalle zone rosse prima del divieto di lasciare le stesse aree), c'è l'obbligo dell'isolamento fiduciario domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva. Vale a dire che sarà la Asl a contattare, a intervalli regolari, il soggetto e verificare eventuali mutamenti del quadro clinico. Su queste categorie di soggetti non viene eseguito il test per il Covid 19, a meno di un mutamento significativo del quadro clinico.

"Per tutti gli altri casi", si legge nella nota, "restano ferme le indicazioni già introdotte nei giorni scorsi, vale a dire il non recarsi autonomamente nei Pronto soccorso (per evitare la potenziale diffusione di un eventuale contagio), ma rivolgersi sempre prima telefonicamente al proprio medico di famiglia o alle guardie mediche, che attueranno un triage telefonico e solo eventualmente attiveranno il protocollo di presa in carico ospedaliera, che verrà gestito dal 118 in sicurezza".

Il problema delle gite scolastiche è stato affrontato dal Consiglio dei ministri e quindi inserito nel decreto dell'emergenza. Il Ministero dell’Istruzione ha informato i presidi che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. “Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero" dice il ministro Lucia Azzolina nel messaggio diffuso su Fb: "Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di Governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore”. “Una precauzione – prosegue il Ministro – che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario. Il Governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente”.

"E' importante - è il commento dell'assessore Verì - coniugare l'esigenza di non sottovalutare casi potenziali con la necessità di operare un filtro su criteri ben precisi, perché un accesso indiscriminato e incontrollato ai protocolli rischia di mettere in crisi l'intero sistema, che invece deve essere pienamente operativo per eventuali reali necessità".

Nel corso della riunione si è parlato dell'approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza, i cui quantitativi saranno aumentati, sia delle assunzioni straordinarie aggiuntive di personale sanitario dedicato esclusivamente alle strutture coinvolte nella gestione dell'emergenza: "La Regione è pronta a mettere in campo tutte le misure previste dal Decreto, a partire dal divieto all'effettuazione delle gite scolastiche". Infine la task force per il reperimento e la distribuzione di materiale sanitario sarà attivata grazie anche alla collaborazione con l'Anci (associazione dei Comuni).