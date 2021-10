Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro: le opportunità in Abruzzo

Torna in edicola con il Centro l'inserto Lavoro. Domani (mercoledì 6 ottobre) gratis con il quotidiano cinque pagine di approfondimento con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze.

Un appuntamento fisso per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti. In particolare la copertina è dedicata alle opportunità per gli addetti alle vendite, ingeneri software e autisti.