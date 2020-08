Assunzioni e concorsi: oggi gratis l'Inserto Lavoro con il Centro

Torna puntuale l'inserto Lavoro con il Centro oggi in edicola. Centinaia di offerte, concorsi pubblici, richieste nei Centri per l'impiego e per italiani all'estero.

In copertina le 1.165 assunzioni preveiste nella scuola in Abruzzo fra insegnanti di ruolo e di sostegno. E poi i profili più richiesti in questo periodo, come e dove inviare le candidature. Una pagina intera è dedicata agli annunci dei Centri per l'impiego in Abruzzo fra i quali spiccano le richieste per personale per hotel e ristoranti.