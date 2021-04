Autostrade chiuse di notte, guarda dove e quando

PESCARA. Dopo le festività di Pasqua tornano puntuali le chiusure notturne sulle autosttrade abruzzesi. I tratti intetressati dai provvedimenti sono sull'A24 con il Traforo del Gran Sasso e tra Pescara Ovest /Chieti e Pescara sud/ Francavilla.

A24. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, a causa delle esigenze del Commissario straordinario per la Sicurezza del Sistema Gran Sasso, dalle ore 22 di mercoledì 7 aprile alle ore 6 del giorno successivo, chiude al traffico la carreggiata ovest, con direzione AQ/A25/RM, dell'autostrada tra gli svincoli di Colledara/San Gabriele e Assergi.

Di conseguenza, ai veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 diretti verso L'Aquila/Roma, devono obbligatoriamente uscire dall'A24 tramite lo svincolo di Colledara/San Gabriele. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a L'Aquila/Roma viene consigliato di utilizzare l'itinerario alternativo costituito dalla carreggiata sud dell'autostrada A14 da percorrere in direzione Bari sino ad immettersi sulla carreggiata ovest della A25 e percorrerla in direzione Torano/Roma; in alternativa si può uscire dall'autostrada A25 tramite lo Svincolo di Bussi/Popoli, percorrere la SS153 e la SS17 (Piana di Navelli) sino a raggiungere l'autostrada A24, entrare sulla stessa tramite lo Svincolo di L'Aquila Est e percorrerla in direzione L'Aquila Ovest/Roma; ulteriore itinerario alternativo è costituito dal seguente percorso: uscire dall'autostrada A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano, percorrere la SS150 e la SS80 per il Valico delle Capannelle ed immettersi in autostrada A24 allo svincolo de L'Aquila Ovest.

A14. Chiude da mercoledì sera il tratto dell'autostrada Bologna-Taranto direzione Bari compreso tra Pescara ovest/Chieti e Pescara sud/Francavilla a causa delle attività di ispezione del viadotto "Vallelunga".

L'interruzione inizia dalle ore 22 mercoledì 7 aprile, fino alle 5 di giovedì. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, è possibile percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara (l’Asse attrezzato) verso Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per la A14, rientrando alla stazione di Pescara sud/ Francavilla.

Negli stessi orari, da giovedì sera a venerdì mattina, chiude il tratto compreso tra Pescara sud/Francavilla e Pescara ovest/Chieti, in direzione Ancona/Bologna.

Gli automobilisti, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud/Francavilla, possono percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti-Pescara-Ancona (la Circonvallzione) e seguire le indicazioni per l'A14, con rientro alla stazione di Pescara ovest/Chieti.