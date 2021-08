Autostrade chiuse di notte, guarda dove e quando / VIDEO

PESCARA. Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, Anas provvede a rimuovere, a partire dal 23 luglio e fino al 5 settembre, 435 cantieri degli 800 presenti sulla rete stradale e autostradale di competenza. Parallelamente è stata programmata una intensa attività informativa, con l’impiego di molteplici canali di diffusione, per l’informazione all’utenza. Tuttavia restano alcune chiusure determinate dai lavori in corso. Vediamo quali in Abruzzo.

A24 BUSSI-POPOLI. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22 di giovedì 5 agosto alle ore 6 del giorno successivo, è disposta l’interdizione al traffico dello svincolo di Bussi/Popoli in alternanza della rampa di entrata in autostrada A25 in direzione Roma/L'Aquila e della rampa di uscita dall’autostrada A25 con provenienza da Pescara/A14. Domani per i veicoli provenienti da Pescara è consigliata l’uscita allo svincolo di Casauria/Torre de’ Passeri, mentre per i veicoli diretti a Roma/L’Aquila/Teramo è consigliata l’entrata allo svincolo di Pratola Peligna/Sulmona.

A25 COCULLO. Strada dei Parchi comunica che, a causa di urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 21 del 4 e 5 agosto alle ore 7 dei giorni successivi, è disposta disposta la chiusura al traffico della rampa di uscita dello Svincolo di Cocullo, limitatamente alla provenienza da A24/RM/AQ. Conseguentemente, nei suddetti giorni e orari, per i veicoli provenienti da Roma/L’Aquila/Teramo, e diretti verso la viabilità ordinaria dello Svincolo di Cocullo, è possibile usufruire degli Svincoli di Pescina (non consigliato) o di Pratola Peligna.

A24 CARSOLI-VICOVARO. Strada dei Parchi comunica che, per urgenti verifiche tecniche, dalle ore 22 dei giorni 4 e 5 agosto alle ore 6 dei giorni successivi, è disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale tra lo Svincolo di Carsoli/Oricola e lo Svincolo di Vicovaro/Mandela, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione Roma. I veicoli provenienti da Teramo/A25/L’Aquila devono uscire obbligatoriamente allo svincolo di Carsoli, da dove possono utilizzare come itinerario alternativo la SS5 Tiburtina/Valeria per rientrare in autostrada A24 allo Svincolo di Vicovaro/Mandela.

A25 GALLERIA PITTALUGA. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, a causa di lavori urgenti di manutenzione, dalle ore 22 del 4 e 5 agosto alle ore 6 dei giorni successivi, è chiusa al traffico la Galleria Pittaluga, in entrambe le direzioni, compresa tra lo svincolo di via di Portonaccio e l’allacciamento con la Tangenziale Est. I veicoli provenienti da A24/A25/GRA e diretti verso la Tangenziale Est hanno l'obbligo di uscita in corrispondenza dello svincolo di via di Portonaccio, mentre è interdetto l’accesso a tutti i veicoli provenienti da via Torelli e diretti verso la Tangenziale Est; i veicoli provenienti dalla Tangenziale Est e diretti verso il GRA/A24/A25 potranno invece utilizzare lo svincolo di Portonaccio in direzione del GRA per immettersi in A24.

A24 TORNIMPARTE. Strada dei Parchi avvisa che, a causa degli interventi di adeguamento sismico della carreggiata est del viadotto Sant’Onofrio in prossimità dello svincolo di Tornimparte, al km 84+950 dell’autostrada A24, fino alle ore 24 del 31 agosto è chiusa al traffico la rampa che collega il casello di Tornimparte alla carreggiata ovest dell’A24. Di conseguenza è vietato il transito ai veicoli diretti verso Roma provenienti dalla viabilità ordinaria. Allo stesso modo e in contemporanea viene chiusa al traffico _ ai veicoli provenienti da L’Aquila/Teramo e diretti verso Tornimparte o Campo Felice _ anche la rampa di uscita dalla carreggiata ovest dell’A24. Nel periodo indicato la circolazione autostradale continua ad essere garantita nei due sensi di marcia con deviazione su una rampa.

Sempre Strada dei Parchi segnala che Google Maps segnala erroneamente la chiusura del tratto autostradale di Tornimparte, quando invece la tratta è percorribile in entrambe le direzioni su una sola corsia e permangono le chiusure delle rampe dello svincolo: in entrata in autostrada per il traffico diretto verso A25/RM e in uscita dall’autostrada per il traffico proveniente da AQ/TE.

CIRCONVALLAZIONE PESCARA-MONTESILVANO. A causa dei lavori di manutenzione dell'Anas è stata prorogata a fine ottobre la chiusura della galleria San Giovanni (direzione sud) lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano, in direzione Pescara. Inizialmente la data della riapertura era il 26 agosto, poi slittata al 30 settembre e adesso alla fine di ottobre. Il traffico è deviato sull'altra galleria in doppio senso di marcia ed è interdetto ai Tir (mezzi superiori alle 7,5 tonnellate) tra le ore 6 e le 22. Per i mezzi pesanti diretti a nord c'è l’uscita obbligatoria allo svincolo di Pescara – via Prati; per quelli diretti a sud è consentito entrare in Tangenziale dallo svincolo di Spoltore che può essere raggiunto dalla viabilità comunale. Gli automobilisti che entrano in tangenziale dallo svincolo di Santa Filomena e diretti a sud sono obbligati ad andare verso nord e di girare al primo svincolo utile di Montesilvano colle.

STATALE TIBURTINA POPOLI-CORFINIO. A causa dei lavori di miglioramento del tracciato, Anas chiude dal 6 luglio al 6 agosto il tratto tra i km 176,500 e 180,800 della Statale Tiburtina ricadente nei comuni di Popoli (Pe) e Corfinio (Aq). Sull'ordinanza pende un provvedimento del tribunale amministrativo che ha accolto il ricorso del Comune di Popoli contro la chiusura del tratto della Tiburtina. La riapertura del tratto in questione dovrebbe avvenire martedì 13 luglio.

Questi gli eventuali percorsi alternativi:

in direzione Pescara: per i veicoli di massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate e per i mezzi pubblici è previsto il percorso alternativo che parte dalla rotatoria di Corfinio al Km 176,400 della SS 5, prosegue lungo la SS 5 fino al bivio per Vittorito (Km 172,000), continua sulla viabilità provinciale per Vittorito e Popoli e rientra sulla SS 5 a Popoli, in corrispondenza della chilometrica 181,000; per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate è prevista la deviazione lungo il tratto di A25 “Strada dei Parchi” compreso fra i caselli di Pratola Peligna e Torre de’ Passeri.

In direzione Sulmona: per i veicoli di massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate e per i mezzi pubblici è previsto il percorso alternativo che parte dal Km 181,000 della SS 5 (bivio per Vittorito), procede sulla viabilità provinciale per Vittorito e Corfinio, rientra sulla SS 5 al Km 172000, in corrispondenza del bivio per Raiano-Corfinio, e prosegue sempre sulla SS 5 in direzione Sulmona fino alla rotatoria di Corfinio (Km 176,400); per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate è prevista la deviazione lungo il tratto di A25 “Strada dei Parchi” compreso fra i caselli di Bussi e Pratola Peligna.