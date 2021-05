Autostrade chiuse, guarda dove e quando

TERAMO. Nuova serie di chiusure sulle autostrade abruzzesi.

A14 E GIRO D'ITALIA. Per consentire il passaggio della settima tappa "Notaresco-Termoli" del 104esimo Giro d'Italia, che si svolge venerdì 14 maggio, sulla A14 BolognaTaranto, vengono adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 11 alle 16 e comunque fino al termine del Giro, chiude la stazione di Atri Pineto, in uscita per chi proviene sia da Bologna/Ancona sia da Bari/Pescara. In altenativa si consiglia di uscire alla stazione di Roseto o di Pescara ovest Chieti; dalle 12 alle 16 e comunque fino al termine del Giro, chiude la stazione di Pescara nord, in uscita, per chi proviene sia da Bologna/Ancona sia da Bari. In altenativa si consiglia di uscire alla stazione di Roseto o di Pescara ovest Chieti; dalle 14 alle 16 e comunque fino al termine del Giro, chiude la stazione di Vasto nord, in uscita per chi proviene sia da Ancona/Pescara sia da Bari. In altenativa si consiglia di uscire alla stazione di Val di Sangro o di Vasto sud. Inoltre, dalle ore 13 e fino al termine del Giro, in uscita alla stazione di Ortona, il traffico viene deviato in direzione di Tollo.

A24 VICOVARO/MANDELA-CARSOLI. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, a causa di urgenti verifiche tecniche, dalle ore 22 del 13 maggio alle ore 6 del giorno successivo, chiude la tratta autostradale tra lo svincolo di Vicovaro/Mandela e lo svincolo di Carsoli in entrambe le direzioni di marcia. Per i veicoli provenienti da A25/L'Aquila/Teramo viene disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Carsoli, mentre per i veicoli provenienti da Roma l'uscita obbligatoria è allo svincolo di Mandela, da dove possono utilizzare la SS5 Tiburtina/Valeria come itinerario alternativo.

A25 BUSSI/POPOLI. Sempre la concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, a causa di urgenti lavori di manutenzione, viene chiusa al traffico la rampa delle svincolo di Bussi/Popoli con le seguenti modalità e calendario: dalle ore 22 del 13 maggio alle 6 del giorno successivo chiude la rampa di entrata in autostrada A25 per i veicoli diretti verso Roma/L’Aquila/Teramo; conseguentemente, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Bussi/Popoli e diretti verso Roma/L’Aquila/Teramo è consigliata l’entrata allo svincolo di Sulmona/Pratola Peligna.

A14 PESCARA OVEST/CHIETI-PESCARA SUD/FRANCAVILLA. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie "Immacolata Vaccari" e "Colle Rotondo", previste in orario notturno, la concessionaria Autostrade per l'Italia avvisa che viene chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nella notte di giovedì 13 maggio, con orario 22-5, viene chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna; in alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, si deve percorrere la Tangenziale di Pescara, verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per la A14, con rientro sulla A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti.

A14 TERMOLI. Sull'A14 Bologna-Taranto, a causa dei lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle notti consecutive di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 maggio, chiude la stazione di Termoli dalle 22 alle 6, in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vasto sud.

A24 TORNIMPARTE. Sempre Strada dei Parchi avvisa che, a causa degli interventi di adeguamento sismico della carreggiata est del viadotto Sant’Onofrio in prossimità dello svincolo di Tornimparte, al km 84+950 dell’autostrada A24, dalle ore 24 di mercoledì 14 aprile alle ore 24 del 31 agosto è chiusa al traffico la rampa che collega il casello di Tornimparte alla carreggiata ovest dell’A24. Di conseguenza è vietato il transito ai veicoli diretti verso Roma provenienti dalla viabilità ordinaria. Allo stesso modo e in contemporanea viene chiusa al traffico _ ai veicoli provenienti da L’Aquila/Teramo e diretti verso Tornimparte o Campo Felice _ anche la rampa di uscita dalla carreggiata ovest dell’A24. Nel periodo indicato la circolazione autostradale continua ad essere garantita nei due sensi di marcia con deviazione su una rampa.

GALLERIA ROVIANO A24. La concessionaria avvisa che è stato disposto il prolungamento della chiusura della galleria Roviano, sulla Roma-L’Aquila, dal chilometro 41,355 al chilometro 42,052. Il provedimento è necessario per consentire ulteriori verifiche all’infrastruttura ed eliminare alcuni difetti che secondo Sdp sono riconducibili alla costruzione dell’opera. La circolazione viene garantita in entrambe le direzioni su un’unica carreggiata.