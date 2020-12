Autostrade, ricominciano le chiusure notturne del Traforo e sull'A14

PESCARA. Si rinnovano puntuali le chiusure notturne nei tratti autostradali abruzzesi. Il Traforo del Gran Sasso sull'A24 Roma-L'aquila-Teramo chiude alternativamente le corsie per tre notti (dal 28 al 30 compresa), mentre sull'A14 Adriatica Bologna-Taranto viene chiuso per due notti (lunedì 28 e martedì 30 compresa) il tratto compreso tra i caselli Pescara ovest-Pescara sud.

A24. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, per esigenze di verifiche e ispezioni delle gallerie del Gran Sasso, viene disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – San Gabriele/Colledara, con il seguente calendario e modalità: dalle ore 21 dei giorni 28 e 29 dicembre alle ore 6 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata est con direzione Teramo; dalle ore 21 del 30 dicembre alle 6 del giorno successivo, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione AQ/A25/RM. Nel primo caso l'uscita obbligatoria è quella di Assergi e percorrere, tempo permettendo, la SS80 per il Valico delle Capannelle, proseguire lungo la SS150 e immettersi in autostrada A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano. Nel secondo caso l'uscita obbligatoria è allo svincolo di Colledara/San Gabriele e percorrere la SS 150 e la SS 80 per il Valico delle Capannelle ed immettersi in autostrada A24 allo svincolo dell’Aquila Ovest.

A14. La concessionaria Autostrade per l'Italia avvisa che a causa di lavori sulla Bologna-Taranto viene interdetto per due notti consecutive (alle 22 alle 5 di lunedì 28 e martedì 29) il traffico nel tratto compreso tra gli svincoli Pescara ovest-Pescara sud in entrambe le direzioni. Il provvedimento è necessario per consentire i lavori di manutenzione e ripristino dei giunti sui viadotti. In alternativa il traffico viene deviato sull'Asse attrezzato Chieti-Pescara e quindi sulla tangenziale con rientro sull'A14, o alla stazione di Pescara sud - Francavilla (direzione Foggia) o alla stazione di Pescara ovest Chieti (direzione Ancona).