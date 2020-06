Chiusure A14, tocca alla prima notte tra Atri/Pineto-Pescara nord. Tutto il traffico sulla Statale

PESCARA. Continua la serie di chiusure sull'autostrada A14 a causa dei lavori sia lungo le corsie sia nelle gallerie. Dopo le due notti di stop (una per ciascuna direzione) tra Roseto-Atri/Pineto, oggi tocca all'intero tratto Atri/Pineto-Pescara nord _ sia quindi in direzione Pescara/Bari sia in direzione di Ancona/Bologna _ sempre dalle 22 alle 6 di giovedì. Tutto il traffico viene deviato sulla Statale 16.

Si tratta della prime della tre notti _ mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 giugno, dalle 22 alle 6 _ nella quali il blocco interessa sia chi va in direzione Pescara/Bari si chi è diretto in direzione di Ancona/Bologna , a causa dei lavori nelle galleria "Colle Pino" e "Solagne".

La società Autostrade, in alternativa, consiglia i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si può proseguire sulla Statale 16 Adriatica, in direzione Pescara, con rientro sull’autostrada A14, alla stazione autostradale di Pescara nord, per proseguire in direzione Pescara/Bari Verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si può invece proseguire sempre sulla Statale 16 Adriatica, in direzione Ancona, con rientro sulla A14, in corrispondenza della stazione autostradale di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna.