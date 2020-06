Chiusure autostrada: si inizia tra Francavilla e Chieti, poi tocca ad Atri/Pineto-Pescara

PESCARA. Chiude da stasera e per due notti il tratto di autostrada Pescara sud Francavilla-Pescara ovest Chieti, in direzione di Ancona/Bologna e dalle 22 di venerdì 19 alle 5 di sabato, in direzione di Bari. Il traffico viene deviato sulla Statale.

Il provvedimento sull'A14 è, come spiega la società concessionaria Autostrade per l'Italia, a causa dei lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Immacolata -Vaccari", previsti in orario notturno.

Il primo stop scatta stasera e domani, dalle 22 alle 5 nel tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, in direzione di Ancona/Bologna; il secondo nella direzione opposta (verso sud) e per una notte, dalle 22 di venerdì 19 alle 5 di sabato.

In alternativa vengono consigliati i seguenti itinerari: verso Ancona / Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, si può proseguire sulla Statale 16 Adriatica con rientro, sull'A14, alla stazione di Pescara ovest; verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, si può proseguire sulla Statale 16 Adriatica con rientro, sull'A14, alla stazione autostradale di Pescara sud.

ATRI / PINETO - PESCARA. Altre chiusure sono preannunciate sempre sull'A14 Bologna-Taranto ma nel tratto tra Atri-Pineto e Pescara nord, sia verso Pescara/Bari sia in direzione di Ancona/Bologna. in particolare a causa sempre dei lavori in una galleria, questa volta in quella di "Colle Pino", il tratto viene chiuso su entrambre le carreggiate mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, dalle 22 alle 6.

In alternativa, si devono seguire i seguenti itinerari: - verso Pescara/Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si può proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara con rientro, sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara nord, per proseguire in direzione di Pescara/Bari; - verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si può proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona con rientro, sulla A14, alla stazione autostradale di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna.