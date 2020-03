Coronavirus: i contagi sono saliti a 81, ora i colpiti sono i giovani

PESCARA.C'è una crescita esponenziale di casi di coronavirus in Abruzzo. Dai test eseguiti la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 7 nuovi casi positivi al Covid 19. Si tratta di un 66enne di Vasto, un 64enne di Civitella Casanova, una donna di 43 anni di Città Sant'Angelo, un 65enne di Nocciano, un 56enne di Montesilvano e due uomini di Pescara, uno di 55 e l'altro di 80 anni. Con gli ultimi casi, sale a 81 il numero dei positivi al virus in Abruzzo. A Il direttore di Malattie infettive di Pescara, Giustino Parruti, della task force della Regione, lancia l'allarme: «Il virus sta colpendo i giovani». Sei, solo a Pescara, le persone intubate, quattro delle quali al di sotto dei 45 anni.

Giustino Parruti, dirigente medico di Malattie infettive

Preoccupa in particolare la situazione che si è creata all'ospedale di Penne, dove decine di persone sono rimaste contagiate. Gli unici dati comunicati ieri dalla Regione risalgono al mattino e parlano di un incremento di ventuno casi. Decine i tamponi in corso e di cui si attendono i risultati. Dieci i pazienti in condizioni più gravi ricoverati negli ospedali in terapia intensiva, quarantanove quelli in terapia non intensiva. Gli altri sono in isolamento domiciliare, con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, il laboratorio di Pescara, centro di riferimento regionale, ha analizzato oltre 400 tamponi.

