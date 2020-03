Coronavirus: sale a 38 il numero dei morti in Abruzzo

PESCARA. Salgono a 38 i pazienti deceduti dall'inizio dell'epidemia di coronavirus in Abruzzo. Al bollettino di ieri (domenica 22 marzo) della Regione nella notte di oggi lunedì 23 marzo si sono aggiunti altri 5 decessi: una donna di Collecorvino, un uomo di Montesilvano, una donna di Loreto Aprutino, un uomo di Castilenti e uno (il primo) di Teramo.

Il bollettino di ieri, 22 marzo, si era fermato a 33 decessi: due uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo e una donna di Pianella, una donna di Casoli, una donna di Paglieta, una donna e quattro uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino, un uomo di Pineto, due donne e un uomo di Montesilvano, tre uomini di Pescara, un uomo di Città Sant'Angelo, una donna di Civitella Casanova, un uomo e una donna di Penne, una donna di Alanno, una donna di Loreto Aprutino, un uomo di Roccascalegna, una donna di Torricella Peligna, un uomo di Castel di Sangro, una donna di Silvi e una donna di Guglionesi, in Molise (spetta in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse).