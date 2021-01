Da domani con il Centro la raccolta di ricette  “La Cucina d’autore” / VIDEO 

“La cucina d’autore”, è questo il nuovo progetto editoriale per i lettori del nostro quotidiano che partirà domani, lunedì 4 gennaio.

Si tratta di una raccolta di pratiche e chiare schede con raccoglitore, realizzata in collaborazione con De Cecco, composta da 60 ricette, in regalo ogni lunedì, mercoledì e giovedì per chi acquista il quotidiano. L’iniziativa vede protagonisti alcuni tra i migliori cuochi abruzzesi, grandi firme della ristorazione locale, e non solo, che hanno scritto e stanno scrivendo con il loro lavoro pagine importanti della storia gastronomica abruzzese. Negli ultimi anni, in virtù del potere unificatore della cucina, ed anche grazie alle tante risorse offerte dai prodotti del territorio, si assiste sempre più ad una crescita costante delle capacità culinarie anche tra le mura domestiche, soprattutto tra i più giovani. Inoltre l’anno del Covid, l’ormai indimenticabile e storico 2020, ha spinto molti abruzzesi a cimentarsi con le ricette nelle proprie cucine, vista la chiusura forzata, o l’attività limitata, per lunghi periodi, dei ristoranti (ricordiamo per esempio l’impennata di vendita di farine nel primo lockdown, per l’abitudine di cuocere il pane in casa). La cucina attrae sempre di più, è innegabile, pertanto sebbene quelle della raccolta siano ricette di professionisti, sono spiegate e raccontate in maniera semplice e dettagliata, in modo che chiunque possa provare a cimentarsi ad un livello più alto.Tra le firme di questo progetto si annoverano i giovani chefed, dei ristoranti stellati “La Bandiera” e “Villa Maiella”. Spazio anche alla tradizione con le ricette dello chefdel ristorante Font’Artana e alle ricette della tradizione marinara degli chefdel ristorante “Il Palmizio” di Alba Adriatica edel ristorante “Caldora punta Vallevò” di Rocca San Giovanni. Presenti anche le ricette dello chefdel ristorante “Mammarossa” di Avezzano e, special guest di tutto il progetto lo chef tristellato

Heinz Beck

La prima uscita è fissata, lo ricordiamo, per domani, lunedì 4 gennaio, con il raccoglitore in omaggio, per accogliere il 2021 all’insegna della buona cucina, della storia gastronomica abruzzese e del piacere di cucinare in casa seguendo i consigli di chef di grande talento.

