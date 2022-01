Da lunedì l’Abruzzo in giallo ma non cambia niente, le novità sono nel nuovo decreto

PESCARA. Mancava solo l’ufficialità, ma ieri è arrivata anche quella. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza e l’Abruzzo da lunedì sarà zona gialla. Un cambio di colore che andrà a coincidere, il 10 gennaio, con l'entrata in vigore delle nuove regole previste dal decreto Draghi del 30 dicembre. Il decreto estende il super Green pass, ovvero quello ottenibile se si è vaccinati o guariti dal Covid, e che non si può ottenere soltanto con i tamponi. Con le norme introdotte dal nuovo decreto, sostanzialmente non ci saranno più grosse differenze tra zona gialla e zona bianca.

MASCHERINA

In zona gialla la mascherina è obbligatoria sia al chiuso sia all’aperto, è la più significativa differenza rispetto alla zona bianca.

MEZZI PUBBLICI E NEGOZI

Dal 10 gennaio servirà il super certificato verde per salire sui mezzi pubblici sia in zona gialla che bianca. Restano sempre possibili, anche in zona gialla, gli spostamenti all’interno del proprio comune e tra regioni diverse. Negozi e centri commerciali: potranno restare aperti sempre, senza limiti d’orario legati al coprifuoco. In più, i clienti potranno entrare nei negozi, anche quelli all’interno dei centri commerciali, senza Green pass.

BAR E RISTORANTI

Per effetto dell’ultimo decreto, sia in zona gialla che in zona bianca dal 10 gennaio servirà il super Green pass per consumare al bancone e ai tavoli del locale, anche se posizionati all’aperto. Anche in zona gialla per i tavoli al chiuso dei locali e dei bar è necessario il super Green pass e cade l'obbligo di far sedere massimo quattro persone al tavolo.

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

Dal 10 gennaio, in zona gialla e bianca, servirà il Green Pass “rafforzato” anche per accedere ad hotel e strutture ricettive (e nei bar e ristoranti presenti all’interno di queste strutture).

FESTE E CERIMONIE

Green pass necessario, sia in zona bianca che gialla, anche per partecipare a feste che seguono le cerimonie civili o religiose.

MUSEI, TEATRI E CINEMA

Il nuovo decreto azzererà anche le differenze tra le due zone per quanto riguarda l’accesso ai cinema, ai teatri, ai musei e tutti i luoghi della cultura: in questo caso, dal 10 gennaio, servirà il super Green pass. E nell’elenco sono incluse anche le biblioteche e gli archivi, così come tutti i centri culturali.

PISCINE E CENTRI BENESSERE

Alla lista di luoghi in cui sarà necessario il super Green pass, anche in zona gialla dal 10 gennaio, ci sono anche le piscine, i centri benessere anche all’aperto e quelli termali, così come tutti i centri culturali sociali e ricreativi anche per le attività che verranno svolte all’aperto. L’obbligo in questi luoghi è stato aggiunto a quello già previsto, sempre dal 10 gennaio, in luoghi e attività citati nel decreto approvato prima di Natale: piscine e palestre al chiuso; per gli sport di squadra al chiuso e per accedere a spogliatoi e docce comuni; centri termali (tranne quelli che effettuano attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia).