Debutta in tv PortoBene, cerco e offro lavoro per rinascere dal virus / VIDEO-PROMO

"PortoBene" ovvero cerco e offro lavoro per rinascere dal virus. E' questo il titolo della nuova trasmissione di Rete 8 in collaborazione con il Centro che va in onda da domani sera e poi ogni lunedì alle 21. Una sorta di primo ufficio di collocamento televisivo che ha l'obiettivo di accorciare i tempi della burocrazia, eliminare scartoffie e allontanare illusioni. In 35 minuti di trasmissione chi offre o cerca lavoro può incontrarsi in diretta televisiva, e per farlo basta telefonare al numero che appare in sovrimpressione, oppure scrivere alla mail portobene@rete8.it

GUARDA IL VIDEO-PROMO

PortoBene è arricchita da storie abruzzesi di campioni del lavoro oppure di giovani che hanno avuto idee, quelle che ridanno speranze e prospettive.

Nei 35 minuti c'è poi la possibilità di conoscere in anteprima le offerte e i titoli principali dell'inserto Lavoro del Centro diventato un appuntamento fisso ogni martedì in edicola. E infine c'è un'esperta psicoterapeuta che dà consigli molto utili ai genitori per aiutare i propri bambini a superare le paure della pandemia.